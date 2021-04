Telenet a connu une "solide performance opérationnelle au premier trimestre 2021", indique l'entreprise de télécommunications dans ses résultats trimestriels publiés jeudi. Cela confirme ses prévisions de retour à la croissance cette année, après une légère baisse du chiffre d'affaires en 2020.

Au cours des trois premiers mois de l'année, Telenet a enregistré un chiffre d'affaires de 645,9 millions d'euros, ce qui est légèrement moins qu'un an auparavant (-1%). Le bénéfice net atteint, lui, 112,5 millions d'euros, ce qui représente une diminution de 27% en glissement annuel.

Sur le plan opérationnel, l'entreprise considère qu'il s'agissait d'un bon trimestre, avec notamment 18.700 nouveaux clients FMC (solutions de convergence fixe et mobile). Elle a toutefois perdu des abonnés télévisés.

"Après avoir réalisé une solide performance financière au premier trimestre, nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs pour l'exercice 2021", a commenté le directeur financier de Telenet, Erik Van den Enden, dans un communiqué. La société s'attend à un chiffre d'affaires et un EBIDTA (bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) 2021 en hausse.

