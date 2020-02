Telenet inaugure un nouvel espace de réalité virtuelle dans le centre de Bruxelles. Cette salle de jeux située dans la galerie Anspach est accessible au public à partir de ce 17 février. En Belgique, cela porte à cinq le nombre de filiales de The Park, comme s'appelle le concept VR de Telenet.

Avec The Park, Telenet entend réagir à la demande croissante de nouvelles expériences interactives dans le domaine des loisirs. Dans la salle de jeux 'free roam' d'une superficie totale de plus de mille mètres carrés, les visiteurs se déplacent de manière totalement libre et sans fil dans un monde fictif. Ils portent pour ce faire un casque VR sur la tête et un sac à dos renfermant les capteurs.

La nouvelle salle de jeux est accessible à toute personne âgée d'au moins douze ans. Sur quatre sites séparés, des équipes de cinq personnes maximum peuvent jouer à The Hallow et Nano Clash. Dans The Hallow, les participants se retrouvent au Moyen Age et doivent combattre leurs féroces ennemis au moyen d'une arbalète. Quant à Nano Clash, il offre à deux équipes la possibilité de s'affronter dans un monde futuriste.

Précédemment déjà, Telenet avait ouvert des filiales de The Park à Anvers, Gand, Hasselt et Courtrai. Il s'agit là du résultat d'une collaboration entre Telenet et 9.5 Magnitude Ventures, un fonds belge de capital-risque.

