Il n'est pas exclu que Streamz, le service de streaming de DPG Media et Telenet, fasse un jour le pas vers la Wallonie. "Nous n'excluons certainement pas cette possibilité", a affirmé lundi John Porter, le patron de Telenet, à propos de ce qu'on surnomme le Netflix flamand.

Cette alternative locale au géant américain de la vidéo à la demande est portée par les deux principaux groupes de médias commerciaux en Flandre, DPG Media et Telenet, et soutenue par le service public VRT. En Belgique francophone, il n'existe par contre pas (encore) de telle alliance locale contre les géants technologiques américains.

Avec Streamz, Telenet cherche à augmenter le volume de son offre de vidéo à la demande, qui s'appelait auparavant Play. Le marché wallon est-il intéressant pour cela ? "Nous n'excluons certainement pas cette possibilité. C'est quelque chose que nous examinerons au fil du temps", a déclaré lundi John Porter en marge du festival Media and Culture Fast Forward organisé par la VRT.

Exporter ce service en Wallonie est donc une possibilité. Mais "chaque chose en son temps" tempère le patron de Telenet. "Commençons d'abord par la Flandre et laissons la distribution par Proximus, Orange et d'autres plateformes avoir lieu." L'opérateur ne communique pas de chiffres sur les ventes d'abonnements de Streamz car ses concurrents ne le font pas non plus.

Pour John Porter, attaquer la Wallonie avec Streamz est lié à Voo. Le câblo-opérateur wallon sera bientôt à nouveau en vente, après l'annulation d'une vente antérieure - controversée - à un fonds d'investissement américain. Le CEO australien y voit une grande opportunité. "Nous avons déjà plus de 300.000 clients francophones en téléphonie mobile avec Base et quelques centaines de milliers de clients francophones à Bruxelles. Nous pourrions certainement profiter d'une plus grande échelle."

Il y a cependant une importante différence avec le marché télévisuel flamand, note John Porter. "Les Belges francophones aiment regarder les programmes de la France. Et il y en a beaucoup, car il y a beaucoup de subventions en France. Les Flamands, eux, n'aiment pas regarder des programmes néerlandais. Les chaînes néerlandaises ont des taux d'audience étonnamment bas chez Telenet."

