Le régulateur télécom IBPT inflige à Telenet une amende de 190.000 euros. L'opérateur avait insuffisamment sécurisé un site lors de la tempête Eunice. Il s'était ensuite aussi montré négligent avec la sécurité physique.

Il s'agissait d'un bâtiment où convergeaient au niveau local les points d'agrégation du réseau coaxial et de la fibre optique, ainsi que d'un centre de commutation où le trafic mobile et fixe était connecté aux centres de données. L'endroit précis où l'incident a eu lieu et les détails exacts quant aux circonstances ne sont pas connus pour des raisons de confidentialité.

Le chapiteau pouvait s'envoler

L'IBPT reproche un certain nombre de choses à Telenet. C'est ainsi que la partie endommagée par la tempête avait été protégée par un chapiteau, ce qui, selon le régulateur, comportait des risques. Ce chapiteau avait ensuite menacé de s'envoler avec le risque que la cheminée et le conditionnement d'air du bâtiment soient endommagés.

En outre, l'IBPT n'accepte pas que Telenet n'ait ensuite pas répondu à temps aux demandes d'information et de photos des dégâts, à la suite de quoi le service 'Sécurité du réseau' est lui-même allé sur place. Le régulateur a alors constaté que l'agent de sécurité qui devait éloigner les personnes non habilitées du site endommagé, n'a pas procédé à un contrôle d'identité.

Les incidents n'ont jamais eu un impact direct sur le réseau. C'est ainsi qu'avant la tempête, tout l'équipement sur place avait déjà été désactivé. Mais le risque d'indisponibilité a été important, selon le régulateur, et Telenet devait intervenir pour migrer les fonctionnalités ou assurer la redondance.

Le fait qu'on ait utilisé un chapiteau, n'est pas non plus du goût du régulateur. En même temps, ce dernier déclare s'être concerté durant la tempête Eunice avec les principaux opérateurs et avoir demandé toutes les deux heures une actualisation de statut. Telenet n'a pas répondu à chaque fois, constate l'IBPT. Telenet peut encore faire appel de l'amende infligée.

