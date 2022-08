Telenet se lance sur le marché de l'énergie. En investissant dans June Energy, les deux entreprises veulent se renforcer mutuellement.

June Energy est une firme anversoise qui analyse votre consommation d'électricité. En combinaison avec des algorithmes, ces notions vous prodiguent des conseils sur le plan de l'énergie et du meilleur fournisseur en la matière à tel ou tel moment. Dans le passé, l'entreprise avait déjà récolté successivement 430.000 et 2,1 millions d'euros. A présent, elle lève donc trois millions d'euros auprès de Telenet.

Mais l'investissement ne se limite pas à de l'argent, puisque les deux entreprises deviennent des partenaires. Telenet entend ainsi jouer un rôle plus central dans la vie numérique du consommateur et accomplit ainsi ses premiers pas sur le marché de l'énergie. Elle envisage notamment la possibilité de gérer aussi les données énergétiques et d'optimaliser les tarifs (de l'énergie).

June Energy souhaite utiliser l'investissement pour accélérer le développement de ses produits. En même temps, la collaboration avec Telenet peut s'avérer intéressante pour commercialiser ses produits à plus grande échelle et à un public plus large. June Energy avait en 2020 aussi conclu un partenariat avec CBC et une intégration dans l'appli de la banque.

