Le titre de Telenet tombe aujourd'hui à son niveau le plus bas depuis dix ans.

L'accord contraignant signé par l'opérateur télécom Telenet avec le gestionnaire de réseau de gaz et d'électricité Fluvius sur le déploiement de la fibre optique ne semble pas attirer les investissements. Mardi à 13h30, son titre perdait 11,24% à la Bourse de Bruxelles.

Telenet et Fluvius vont créer une nouvelle société d'infrastructure indépendante autofinancée pour déployer la fibre optique en Flandre. Ils investiront deux milliards d'euros maximum, pour couvrir 78% de la Flandre en fibre optique d'ici 2038. La majorité de l'investissement sera réalisée dans les huit prochaines années. En raison de dépenses d'investissement élevées et pour limiter son taux d'endettement, Telenet a décidé d'abaisser le seuil de dividende de 2023 à 2029 à un euro brut. Ces dernières années, l'opérateur télécom a versé un dividende d'au moins 2,75 euros.

