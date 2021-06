Le 16 août, Telenet augmentera d'1 pour cent le prix d'une partie de ses abonnements internet, TV et téléphonie. Les clients concernés en seront informés durant les semaines à venir, selon l'entreprise télécom.

Le dernier changement tarifaire date du 25 octobre de l'année dernière, lorsque Telenet augmenta les prix de ses abonnements d'1,05 pour cent. Selon l'entreprise, la nouvelle hausse s'avère nécessaire afin de continuer d'améliorer la qualité, la stabilité et la sécurité de ses produits et services. Les nouvelles formules d'abonnement lancées par Telenet fin avril, ne sont pas concernées par cette augmentation. Il s'agit de One, OneUp et Easy Internet. De même, les prix des abonnements BASE et des packs loisirs tels Streamz et Play Sports ne subiront aucune modification.

Toutes les adaptations de prix figurent sur cette page du site web de Telenet. Sur cette page, les clients peuvent savoir quel sera le changement de prix exact pour leur(s) abonnement(s).

Le dernier changement tarifaire date du 25 octobre de l'année dernière, lorsque Telenet augmenta les prix de ses abonnements d'1,05 pour cent. Selon l'entreprise, la nouvelle hausse s'avère nécessaire afin de continuer d'améliorer la qualité, la stabilité et la sécurité de ses produits et services. Les nouvelles formules d'abonnement lancées par Telenet fin avril, ne sont pas concernées par cette augmentation. Il s'agit de One, OneUp et Easy Internet. De même, les prix des abonnements BASE et des packs loisirs tels Streamz et Play Sports ne subiront aucune modification.Toutes les adaptations de prix figurent sur cette page du site web de Telenet. Sur cette page, les clients peuvent savoir quel sera le changement de prix exact pour leur(s) abonnement(s).