A partir du 25 octobre, l'opérateur télécom Telenet augmentera d'1,05 pour cent les tarifs de ses abonnements mensuels fixes.

Cet ajustement correspond à l'inflation, a indiqué l'entreprise vendredi dernier dans un communiqué de presse publié sur son site web. Les clients seront informés de cette hausse dans les semaines à venir.

L'ajustement porte sur les coûts des abonnements mensuels fixes d'internet, télévision par câble, télévision numérique, téléphonie fixe et mobile". Par cette hausse de prix, Telenet entend "améliorer encore la qualité, la stabilité et la sécurité des produits et services".

Alors que les prix de ces abonnements augmentent, les autres tarifs restent inchangés. Il s'agit de ceux des abonnements BASE, des packs de loisirs Play, Play More, Play Sports et Play Sports Dagpas, des options de téléphonie fixe, des tarifs en fonction de la consommation, hors pack, des lignes tant fixe que mobile, des coûts d'installation et d'activation, ainsi que du tarif social.

Chaque client sera informé personnellement au cours des semaines à venir, selon Telenet. (Belga)

