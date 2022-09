L'opérateur télécom Telenet augmente sa participation dans Caviar Group, une maison de production flamande devenue studio de contenu international actif dans la production de contenus télévisés, de fictions et de campagnes publicitaires, annonce-t-il lundi. L'entreprise détient désormais 70% des parts, contre 49% précédemment.

Début mai 2021, Telenet était entrée dans la maison de production, "avec pour ambition partagée de maximiser le rendement international de notre contenu et de nos talents locaux", rappelle l'opérateur. À partir du 1er octobre, Caviar sera également entièrement consolidée dans les résultats financiers de Telenet. Le groupe continuera cependant à fonctionner comme un studio de contenu indépendant. Les autres parts sont conservées par les actionnaires actuels, dont le CEO Bert Hamelinck.

Fondé en 2004, Caviar Group a des équipes à Los Angeles, Paris et Londres ainsi qu'en Belgique (Bruxelles, Anvers et Malines). Il travaille pour des annonceurs tels qu'Apple, Coca-Cola, Samsung, Amazon et Hermès et a notamment produit quatre publicités diffusées lors du dernier Super Bowl aux États-Unis. La société est également le producteur de 'Sound of Metal', un film américain qui a décroché six nominations et deux prix aux Oscars l'an dernier, et de 'War Pony', qui a remporté la Caméra d'Or au dernier Festival de Cannes.

"Caviar a fait ses preuves en matière de création de contenu qui obtient également de bons résultats au niveau international. Nous avons été impressionnés par leurs résultats au cours des 18 derniers mois et par les projets à venir. C'est pourquoi nous avons décidé de porter notre participation dans l'entreprise à 70 %", commente John Porter, le CEO de l'opérateur télécom.

La maison de production a clôturé l'année 2021 avec un chiffre d'affaires de 126,4 millions d'euros et un bénéfice opérationnel de 8,8 millions d'euros. Sa consolidation à partir du 1er octobre n'aura aucun impact sur les perspectives de Telenet pour l'exercice 2022, assure l'opérateur télécom.

