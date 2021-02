Telenet intègre ses services existants Tadaam - TV numérique et internet - et BASE - téléphonie mobile - dans de nouveaux packs débutant à 50 euros par mois.

Voilà ce que vient d'annoncer la firme télécom. Elle renforce ainsi sa concurrence vis-à-vis d'Orange et de Scarlet, qui ciblent les consommateurs à petit budget.

C'est en septembre 2019 que Telenet lança une offre TV + internet sans câble. Tadaam fonctionne via un modem qui convertit le signal 4G mobile en wifi. Le pack inclut aussi une appli TV permettant de recevoir quasiment 50 chaînes. Cette formule permit du reste à Telenet de s'étendre en Wallonie, où il n'y a pas partout le câble, mais bien un réseau 4G.

A présent, Telenet associe Tadaam à BASE. Quiconque combinera un abonnement BASE à 15, 20, 29 ou 40 euros avec Tadaam (40 ou 50 euros), recevra 5 euros de ristourne sur l'ensemble. C'est ainsi qu'il sera possible de disposer d'un pack comprenant la TV numérique, l'internet et la téléphonie mobile à partir de 50 euros par mois.

Pour la marque BASE, cette étape représente un retour aux packs télécoms après l'interruption de 'Snow' fin 2014. Avec la combinaison Tadaam/BASE, Telenet va surtout concurrencer Scarlet, filiale de Proximus, et Orange. Scarlet propose un pack incluant TV, internet et téléphonie fixe pour 40 euros par mois. Pour sa part, Orange offre un pack intégrant TV, internet et téléphonie mobile pour 59 euros par mois. Il existe cependant d'importantes différences au niveau des vitesses internet, du nombre de chaînes TV et de données/minutes d'appel.

