Tel message vocal est plus important qu'un autre. Avec 'visual voicemail', les clients de Telenet en possession d'un iPhone pourront donc dorénavant décider eux-mêmes dans quel ordre ils veulent écouter leurs messages.

Grâce à 'visual voicemail', vous ne devrez plus appeler le numéro de mail vocal de l'opérateur mobile, 5555 dans le cas de Telenet, mais les messages enregistrés seront automatiquement envoyés vers votre smartphone. Sur une mini-liste synoptique, vous choisirez ensuite vous-même dans quel ordre vous voulez écouter les messages vocaux. Vous pourrez aussi rappeler les contacts concernés à partir de ce menu d'une simple pression sur un bouton.

Absolument pas nouveau

Visual voicemail n'est absolument pas nouveau. Ce gadget équipait en effet déjà l'iPhone ancestral de 2007, mais il a fallu pas mal d'années, avant qu'un opérateur belge ne supporte vraiment le service. Cette primeur remonte à l'été 2012 grâce à Mobistar - devenu à présent Orange Belgium. Fin 2017, ce même opérateur mettait également le service à disposition des appareils Android.

Base propose également le mail vocal visuel à ses clients - sur iOS et Android - et ce, depuis 2014 déjà. Comme Base appartient depuis 2015 à Telenet, il est singulier de constater que le câbleur malinois ne propose le service que maintenant et encore, uniquement aux utilisateurs d'un iPhone. On ignore si et quand les clients Android bénéficieront eux aussi du service de la part de Telenet. Vous en saurez plus à propos du fonctionnement du service sur l'iPhone sur cette page web.

Par souci d'exhaustivité, sachez que Proximus ne supporte encore et toujours pas le mail vocal visuel.

