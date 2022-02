Comme attendu, Telenet a renoué avec la croissance en 2021, après une légère baisse de ses revenus en 2020. Le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation ont tous deux augmenté d'1%, pour atteindre respectivement 2,596 milliards d'euros et 599 millions d'euros, a indiqué jeudi matin l'opérateur télécom à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.

Le bénéfice net a augmenté de 16% pour s'établir à 393,6 millions d'euros, le bénéfice brut d'exploitation (ebitda) diminuant d'1%, pour culminer à 1,367 milliard d'euros.

"Nous sommes parvenus à inverser l'évolution négative de notre chiffre d'affaires en 2021, grâce non seulement à une reprise générale de notre activité média après l'impact du Covid-19 en 2020, mais aussi à une légère croissance persistante de nos revenus d'abonnement", s'est félicité le CEO de Telenet, John Porter, cité dans le communiqué de l'opérateur.

2022 sera "sans aucun doute une nouvelle année charnière" pour l'entreprise, commente-t-elle. Deux projets stratégiques importants seront en effet finalisés dans les mois à venir. "Les discussions avec Fluvius sur le futur réseau de données en Flandre et l'examen stratégique de notre activité de tours de téléphonie mobile progressent bien", dit ainsi le patron de Telenet.

L'opérateur prévoit donc une croissance organique de ses revenus et de l'Ebitda ajusté pour 2022, à chaque fois d'1%.

La société va proposer à son assemblée générale, qui aura lieu en avril prochain, le paiement d'un dividende brut de 1,375 euros par action.

