Le distributeur IT Tech Data rachète Finance Technology. Il entend ainsi proposer les services de cette entreprise à ses propres clients et partenaires.

Finance Technology propose des solutions TaaS (Technology as a Service) en Europe. Il s'agit là d'une plate-forme de financement que les revendeurs, détaillants et autres opérateurs peuvent intégrer à leur environnement en ligne ou magasin physique. Et ce, en tant que white label ou via une API pour offrir des options de financement aux clients.

Le montant versé par Tech Data pour ce rachat n'a pas été divulgué, mais cette reprise s'inscrit en tout cas dans la stratégie de l'entreprise de proposer davantage de solutions 'as a service'. Finance Technology possède son siège à Oslo (Norvège) et une filiale au Portugal.

'Avec Finance Technology, nous allons proposer une plate-forme entièrement intégrée et d'utilisation aisée. Cet outil aidera les partenaires de Tech Data à se positionner sur le marché grâce à une excellente expérience vis-à-vis de la clientèle, ainsi qu'à des options attractives abordables en vue de rendre les produits à la consommation accessible pour les clients', affirme Roman Rudolf, vice president services & endpoint solutions Europe de Tech Data.

