Tech Data, grand vainqueur des Channel Awards

La 17ème édition des Channel Awards a eu lieu cette année à Autoworld Bruxelles et a réuni 550 personnes. Finalement, ce ne sont pas 15, mais 17 prix qui ont été décernés aux distributeurs, resellers et vendeurs, parce que le vote du public généra deux fois un ex aequo. Dans la catégorie 'Best B2B Reseller/Integrator', Bechtle et ConXion terminèrent ainsi tous deux à la première place. Et dans la catégorie 'Best Accountmanager', ce fut aussi le cas, puisque Didier Collaer (Dell EMC) et Anja Demartin (Tech Data) se sont partagés le titre.

Tech Data fut en outre encore récompensée trois fois et peut se prévaloir du titre de 'Best Distributor'. Filip Waelkens (Tech Data) a été élu 'Channel Personality of the Year'. Quant à Liesbeth Maes (Microsoft), elle a été désignée 'Mrs. Channel Personality'. Le prix du 'Best Specialized Distributor' a été attribué à Arrow. De son côté, Kappa Data s'est vu remettre le prix du 'Best Small Belgian Distributor', et ConXion celui du 'Best SMB Reseller'. Chez les vendeurs, ce sont Lenovo, Microsoft, Proximus, HP et Fortinet qui ont été récompensées.