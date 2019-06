Tech Data aux prises avec une fuite de données

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

Le distributeur IT Tech Data a été touché par une importante fuite de données. Les données d'entreprises, de clients et d'employés étaient accessibles via une base de données non sécurisée. D'après les rumeurs, la base de données en question contenait des adresses e-mail, des numéros de cartes de crédit et des données de login non cryptées.