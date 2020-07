TeamViewer, à l'initiative du logiciel populaire éponyme de collaboration à distance, rachète Ubimax. Cette entreprise allemande est spécialisée dans les solutions de réalité augmentée pour wearables.

En plus d'applications AR, Ubimax produit aussi des appareils IT pour les entreprises, par exemple pour effectuer des inspections de sites ou des réparations et ce, avec l'aide ou non d'un collègue visionnant le travail à distance.

Le montant du rachat est supérieur à 156 millions de dollars, soit plus de 136 millions d'euros après conversion. Il sera versé partiellement en cash et partiellement en actions. On s'attend à ce que l'accord soit entériné au troisième trimestre de l'année.

Prise de contrôle d'ordinateurs

Pour sa part, TeamViewer est spécialisée en logiciels permettant de collaborer à distance et de prendre par exemple entièrement le contrôle de l'ordinateur d'un collègue ou d'un client. De plus, il est possible de mener des communications vidéo via TeamViewer, ce qui est actuellement très prisé en raison du coronavirus qui oblige massivement les gens à travailler chez eux.

