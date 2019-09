Teamleader rachète l'entreprise belge Yadera et entend ainsi étoffer sa gamme et desservir des firmes plus importantes.

Yadera existe depuis 2014 et a été fondée par Sammy Colson et Ben Vloemans. Elle se focalise sur ce qu'on appelle l'automatisation des services professionnels permettant de simplifier le flux de travail des entreprises moyennes. Ce faisant, elle complète aussi l'outil proposé par Teamleader, qui combine CRM, gestion de projets et facturation.

Pour Teamleader, il s'agit là du premier rachat. L'année dernière, l'entreprise avait recueilli 18,5 millions d'euros dans le cadre d'une phase de capitalisation de série C. Les produits tant de Yadera que de Teamleader subsisteront de concert et seront encore étendus à l'avenir.

Rien n'a filtré à propos du montant versé par Teamleader pour acquérir Yadera. Selon le journal De Tijd, la transaction a été payée en cash et en actions, ce qui signifie que Colson et Vloemans rejoignent leur nouvelle entreprise-mère. Toujours dans le journal d'affaires, le CEO de Teamleader, Jeroen De Wit, n'exclut pas la possibilité d'autres rachats encore. Et de faire observer que son entreprise sort progressivement du rouge et se rapproche du seuil de rentabilité.