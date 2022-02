En rachetant iubenda, le groupe d'hébergement team.blue possède désormais une entreprise spécialisée dans les outils de confidentialité et de mise en conformité.

iubenda existe depuis 2011, occupe une centaine de personnes et possède quatre-vingt mille clients disséminés dans plus de cent pays. L'entreprise cible les PME avec ses solutions de mise en conformité au fil des différentes législations, de la loi sur les cookies dans l'UE, des conditions d'utilisation et des autorisations GDPR via une même plate-forme.Ces dernières années, team.blue a effectué plusieurs rachats en Europe. Le montant versé pour acquérir iubenda n'a pas été communiqué. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'Andrea Giannangelo (CEO) et Domenico Vele (CTO) continueront de diriger l'entreprise dans un proche avenir.