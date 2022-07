Le géant de l'hébergement team.blue, groupe qui intègre l'ancien Combell, bénéficie d'un nouvel investissement. D'autre part, son CEO Jonas Dhaenens quitte ses fonctions pour endosser le rôle de président.

Jonas Dhaenens est désormais le président de team.blue. À ce titre, son travail consistera principalement à guetter les possibilités de reprise à travers l'Europe. "team.blue entame aujourd'hui un nouveau chapitre de son évolution. Je suis impatient de consacrer davantage de mon temps à des entrepreneurs passionnés venus de toute l'Europe qui souhaitent rejoindre l'écosystème team.blue."

Le rôle de CEO est à présent confié à Claudio Corbetta, CEO adjoint tout au long de l'année écoulée et président, ces vingt dernières années, de l'entreprise italienne Register. Notons que les sociétés Register, TransIP Group et Combell Group se sont toutes trois réunies pour former team.blue en 2019.

D'autre part, Dawn Marriott est nommée présidente exécutive (executive chair). Elle vient de la société d'investissement HG, a exercé la fonction de CEO ou de présidente de plusieurs entreprises soutenues par HG et reprendra cette fonction dans son rôle de présidente exécutive.

Cette nomination n'a rien d'un hasard. En effet, parallèlement à son changement de management, l'entreprise a annoncé que HG, qui avait déjà investi dans team.blue, allait lui réinjecter quelques fonds, en vue d'étendre les produits et la présence locale de team.blue en Europe. Pour l'heure, HG est l'investisseur le plus important de l'entreprise.

