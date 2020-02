Comme le MWC a été annulé à cause du coronavirus, quelques annonces qui étaient prévues pour le salon télécom, aboutissent à présent au compte-gouttes chez les médias et les bloggeurs. Parmi les nouveaux produits, citons le téléphone escamotable de TCL.

Alors que Samsung et Huawei lancent des téléphones pliables qui, après ouverture, deviennent de véritables petites tablettes, l'entreprise chinoise TCL privilégie pour sa part le téléphone escamotable. Voilà ce qui ressort de photos fuitées sur lesquelles le site technologique Cnet a pu mettre la main. Sous l'écran, on trouve un second affichage escamotable d'un simple balayage de la main. Les deux écrans forment ensemble un nouvel affichage large. Il est toutefois malaisé de savoir comment cela marche sur base de photos, surtout qu'on n'y distingue pas de jointure. Une possibilité serait que le téléphone de TCL dispose d'un seul écran flexible large qui se déroule jusqu'à se cliquer en place. Un peu à l'instar du système du Signature Oled R, le téléviseur 'enroulable' de LG.

Les photos fuitées de l'arrière de l'appareil notamment. © Cnet

Selon Cnet, l'objectif était de dévoiler un prototype opérationnel à Barcelone la semaine prochaine, mais tel ne sera donc pas le cas. On ne sait pas encore quand TCL présentera l'appareil, quand il sera lancé sur le marché et à quel prix. Ce qui est clair, c'est qu'on voit apparaître des formes design assez intéressantes dans le domaine des smartphones, un secteur où, très honnêtement, les appareils avaient tendance à se ressembler depuis quelques années déjà.

