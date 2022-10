Après huit mois d'expérimentation, SWIFT présente un plan pour son réseau de monnaies numériques. L'intention est d'être plus efficiente à l'avenir et de nécessiter moins de connexions entre les banques.

SWIFT est le système de messagerie entre banques pour, notamment, les transferts d'argent d'un acteur à l'autre. Ces huit derniers mois, l'organisation a expérimenté diverses technologies et monnaies, conjointement avec les banques centrales de France et d'Allemagne, tout comme avec quelques acteurs financiers en vue, à savoir des CBDC (Central Bank Digital Currency).

Selon l'agence Reuters, ce premier test fera place à des expérimentations plus sophistiquées au cours de l'année prochaine. La configuration sera en partie similaire à la manière dont les crypto-monnaies fonctionnent, avec plusieurs acteurs qui se connectent à un hub central. Aujourd'hui, cela se passe entre institutions financières avec des connexions différentes d'un acteur à l'autre.

Bien que plusieurs organisations opèrent avec ce concept, SWIFT se trouve dans une position particulière. L'entreprise belge est aujourd'hui déjà active auprès de plus de 11.500 banques dans pratiquement chaque pays. Voilà qui donne à l'organisation une longueur d'avance pour déployer un système de devises numériques à grande échelle.

