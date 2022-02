Swappie, fournisseur de smartphones reconditionnés, annonce aujourd'hui une phase de financement de série C d'un montant de 108 millions d'euros. Cette phase a été dirigée par la société d'investissement Verdane, alors que les investisseurs existants Lifeline Ventures, Inventure, Reaktor Ventures et TESI y ont participé.

La nouvelle phase d'investissement porte le financement total de l'entreprise à plus de 149 millions d'euros, après une phase de série B d'un montant de 35,8 millions d'euros en juin 2020. A l'entendre, Swappie sera ainsi à même de continuer de faire face à la demande croissante de produits reconditionnés par la clientèle. Le marché global des smartphones utilisés et reconditionnés croîtra annuellement de plus de dix pour cent entre 2022 et 2027, selon la scale-up d'origine finnoise.

Doublement de la présence sur le marché

L'entreprise entend utiliser la nouvelle injection financière pour renforcer son expansion européenne, plus spécifiquement en Italie et en Allemagne. Depuis l'été dernier, Swappie a enregistré quasiment un doublement de sa présence sur le marché en passant de huit à quinze pays. Le personnel (1.200 collaborateurs) devrait d'ici la fin de cette année atteindre les 2.200, du moins telle est l'ambition.

'Les gens sont toujours plus à la recherche de façons de réduire leur empreinte environnementale, et l'achat d'un smartphone reconditionné s'avère par conséquent idéal dans cette optique', déclare Sami Marttinen, co-fondateur et CEO de Swappie. 'Nous croyons que l'acquisition d'un smartphone remis à neuf peut à l'avenir devenir aussi évident que l'achat d'une voiture d'occasion.'

Le chiffre d'affaires de Swappie a en 2020 progressé spectaculairement de pas moins de 20 pour cent à 97 millions d'euros, contre 31 millions l'année précédente. Durant la pandémie, l'entreprise a fait son entrée sur douze nouveaux marchés. Entre-temps, Swappie a vendu plus d'un million de smartphones reconditionnés.

