L'entreprise open source allemande SUSE caresse le projet d'entrer à la bourse dans les prochains mois. Cette opération devrait porter la valeur de l'entreprise à 7-8 milliards d'euros.

SUSE (Software- und SystemEntwicklung), est surtout connue pour être l'entreprise à l'initiative de SUSE Linux. Elle existe depuis 1992 et fut la première à proposer Linux pour les entreprises.

Selon des sources de l'agence de presse Reuters, l'entreprise envisagerait d'entrée à la bourse d'ici le mois de mai. Elle aurait dans ce but fait appel à Bank of America et Morgan Stanley. Goldmans Sachs, Deutsche Bank et Jefferies seraient les teneurs de livres ('bookrunners'). Tant EQT, la société-mère de SUSE, que les banques impliquées se sont abstenues de tout commentaire.

Selon Reuters, l'entrée à la bourse porterait la valeur de l'entreprise à 7-8 milliards d'euros. Durant sa dernière année fiscale (se clôturant fin octobre), l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de quelque 380 millions d'euros. En juillet, elle avait encore racheté Rancher Labs, spécialisée en gestion Kubernetes, pour un demi-milliard d'euros.

Aujourd'hui, SUSE appartient à la société d'investissement EQT, qui l'avait elle-même rachetée il y a deux ans de Micro Focus. Depuis 2019, l'entreprise open source est dirigée par Melissa Di Donato.

SUSE (Software- und SystemEntwicklung), est surtout connue pour être l'entreprise à l'initiative de SUSE Linux. Elle existe depuis 1992 et fut la première à proposer Linux pour les entreprises.Selon des sources de l'agence de presse Reuters, l'entreprise envisagerait d'entrée à la bourse d'ici le mois de mai. Elle aurait dans ce but fait appel à Bank of America et Morgan Stanley. Goldmans Sachs, Deutsche Bank et Jefferies seraient les teneurs de livres ('bookrunners'). Tant EQT, la société-mère de SUSE, que les banques impliquées se sont abstenues de tout commentaire.Selon Reuters, l'entrée à la bourse porterait la valeur de l'entreprise à 7-8 milliards d'euros. Durant sa dernière année fiscale (se clôturant fin octobre), l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de quelque 380 millions d'euros. En juillet, elle avait encore racheté Rancher Labs, spécialisée en gestion Kubernetes, pour un demi-milliard d'euros.Aujourd'hui, SUSE appartient à la société d'investissement EQT, qui l'avait elle-même rachetée il y a deux ans de Micro Focus. Depuis 2019, l'entreprise open source est dirigée par Melissa Di Donato.