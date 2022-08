La jeune pousse anversoise Survey Anyplace s'appelle désormais Pointerpro. 'Nous faisons désormais en effet bien qu'aider les clients à effectuer des enquêtes et donc, notre nom n'était plus adéquat', déclare le CEO Stefan Debois.

Survey Anyplace avait il y a dix ans déjà commencé à aider les entreprises à organiser des questionnaires de clients. Grâce à des incitants et à des jeux, l'entreprise enregistrait des réactions à la fois plus nombreuses et meilleures.

'Nous avons au fil du temps capitalisé sur cet acquis pour passer de ce type de collection de données à une automatisation de conseils puisés dans les informations reçues', ajoute Debois. 'L'appellation ne convenait donc plus à nos nouvelles activités et nous avons donc recherché une nouvelle appellation: nous avons opté pour Pointerpro, car nos clients utilisent notre outil pour orienter leur public dans la bonne direction.'

Pointerpro se qualifie à présent davantage comme un fournisseur de logiciel capable d'aider les consultants à puiser automatiquement des conseils dans les informations collectées. 'Quel type de conseil, quel genre de rapport? Il leur appartient de les configurer par eux-mêmes, sans la moindre connaissance logicielle', précise Debois.

