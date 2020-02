L'industrie musicale néerlandaise a enregistré une forte hausse de son chiffre d'affaires en 2019. Cela est surtout dû à la croissance des rentrées provenant des services de diffusion. Quasiment 80 pour cent des gains vont de pair avec l'écoute de la musique en ligne, contre 50 pour cent en 2015.

Le chiffre d'affaires de l'industrie musicale néerlandaise a été supérieur à 206,8 millions d'euros en 2019. C'est 13,2 pour cent de plus qu'en 2018. Selon la NVPI - la fédération de l'industrie néerlandaise des loisirs -, il s'agit là de la plus forte hausse du chiffre d'affaires en l'espace de cinq ans.

Les chansons à succès créées aux Pays-Bas l'année dernière sont à mettre au compte de Frenna avec l'album Francis et du single 'Hij is van mij' de Kris Kross Amsterdam avec 'Maan, Tabitha et Bizzey'. Marco Borsato, Armin van Buuren et Davina Michelle, Snelle, Boef, Lil' Kleine et Duncan Laurence notamment se sont également distingués. Sur le plan international, des artistes comme Billie Eilish, Ed Sheeran, Post Malone, Lewis Capaldi et Tones and I ont eux aussi connu pas mal de succès.

Les ventes de LP, qui avaient connu une forte hausse précédemment, ont par contre reculé d'1,3 pour cent l'année dernière.

