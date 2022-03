Summa Equity vient d'effectuer son premier investissement en rachetant Intix, une plate-forme de transactions et de mises en conformité pour le secteur financier.

Avec ses produits, l'entreprise fintech malinoise améliore le contrôle et la transparence des transactions d'institutions financières, ce qui permet à celles-ci de détecter plus rapidement les flux d'argent illégaux et la corruption. Il en résulte un système financier plus sûr, et cela contribue directement, selon l'entreprise, aux objectifs de développement durables (SDG) des Nations Unies (VN).

Propre plate-forme

En étant rachetée par Summa Equity, Intix pourra croître et innover plus vite, apprend-on. Ses fondateurs, Marc Braet et Wouter Van Santvliet, restent actionnaires et conservent leur fonction actuelle, soit respectivement CEO et CTO.

Intix a été fondée en 2011 et a développé sa propre plate-forme de gestion et de contrôle des transactions financières. La clientèle se compose de banques dans le monde entier, dont KBC Bank, Nordea, Société Générale et Standard Bank of South Africa.

Avec ses produits, l'entreprise fintech malinoise améliore le contrôle et la transparence des transactions d'institutions financières, ce qui permet à celles-ci de détecter plus rapidement les flux d'argent illégaux et la corruption. Il en résulte un système financier plus sûr, et cela contribue directement, selon l'entreprise, aux objectifs de développement durables (SDG) des Nations Unies (VN).En étant rachetée par Summa Equity, Intix pourra croître et innover plus vite, apprend-on. Ses fondateurs, Marc Braet et Wouter Van Santvliet, restent actionnaires et conservent leur fonction actuelle, soit respectivement CEO et CTO.Intix a été fondée en 2011 et a développé sa propre plate-forme de gestion et de contrôle des transactions financières. La clientèle se compose de banques dans le monde entier, dont KBC Bank, Nordea, Société Générale et Standard Bank of South Africa.