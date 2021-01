Striktly Business Software ouvre trois filiales supplémentaires

L'entreprise de logiciels ERP et CRM Striktly Business Software ouvrira au printemps trois nouvelles filiales à Roulers, Hasselt et Anvers. De plus, elle envisage de doubler quasiment le nombre de ses collaborateurs.

'Cela peut paraître très ambitieux au vu de la pandémie actuelle, mais pour nous, il s'agit là du seul pas logique pour nous permettre de continuer de croître après un fructueux second semestre de 2020', explique la CEO Stéphanie Ouachan (photo). Outre les filiales existantes de Bruxelles et d'Anvers, trois nouvelles vont donc voir le jour. En même temps, le personnel passera de 19 à quelque 35 collaborateurs en Belgique. Initiation interne Les forces vives des trois filiales supplémentaires, Ouachan entend les prendre elle-même sous ses ailes. Conjointement avec quelques collaborateurs expérimentés dans la vente, elle va en effet procéder à une initiation interne des nouveaux venus. La CEO croit que la crise du corona peut faire en sorte que des profils émanant d'autres secteurs puissent également être pris en considération pour un emploi chez Striktly Business Software. 'Pensez à l'horeca, où des tas de gens combinent sympathie vis-à-vis des clients et connaissance humaine', déclare-t-elle. Durant la prochaine campagne de recrutement, ce sera surtout le sens du relationnel qui primera: 'L'expérience dans les secteurs des logiciels et de la vente ne sera à coup sûr pas un must.' 'Cela peut paraître très ambitieux au vu de la pandémie actuelle, mais pour nous, il s'agit là du seul pas logique pour nous permettre de continuer de croître après un fructueux second semestre de 2020', explique la CEO Stéphanie Ouachan (photo). Outre les filiales existantes de Bruxelles et d'Anvers, trois nouvelles vont donc voir le jour. En même temps, le personnel passera de 19 à quelque 35 collaborateurs en Belgique.Les forces vives des trois filiales supplémentaires, Ouachan entend les prendre elle-même sous ses ailes. Conjointement avec quelques collaborateurs expérimentés dans la vente, elle va en effet procéder à une initiation interne des nouveaux venus. La CEO croit que la crise du corona peut faire en sorte que des profils émanant d'autres secteurs puissent également être pris en considération pour un emploi chez Striktly Business Software. 'Pensez à l'horeca, où des tas de gens combinent sympathie vis-à-vis des clients et connaissance humaine', déclare-t-elle.Durant la prochaine campagne de recrutement, ce sera surtout le sens du relationnel qui primera: 'L'expérience dans les secteurs des logiciels et de la vente ne sera à coup sûr pas un must.'