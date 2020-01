Stijn Vander Plaetse quitte Telenet pour rejoindre AE. Il y assumera la fonction de CEO et succédera ainsi au fondateur Bruno Denys.

Ces six dernières années, Vander Plaetse était actif chez Telenet, où il fut entre autres vicepresident business sales & segment marketing. Avant cela, il fut notamment CEO de Mplus, la co-entreprise entre KPN et VMMa, dont Jim mobile faisait partie à l'époque.

Depuis cette semaine, Vander Plaetse est donc CEO de l'entreprise louvaniste AE Architects for Business & ICT. Il y dirigera 320 personnes. Le chiffre d'affaires de la firme a été de 35,6 millions d'euros en 2019. Outre Louvain, l'entreprise dispose aussi de bureaux à Bruxelles, Gand et Hasselt.

AE a été fondée en 1999 par Bruno Denys, qui en assumé la direction depuis lors. Il devient à présent actionnaire à long terme. 'Avec l'arrivée de Stijn, la poursuite de la professionnalisation de notre management et le développement de notre organe-conseil, je pourrai me concentrer sur mon nouveau rôle d'actionnaire impliqué à long terme. J'entends ainsi continuer de soutenir la croissance d'AE et la fidélité à nos valeurs et à notre culture', a déclaré Denys.

