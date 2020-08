SAP a un nouveau directeur pour la Belgique et le Luxembourg. Stijn De Beuckelaer succède en effet à Alain Georgy.

Georgy dirigeait SAP dans notre pays depuis 2017 et devient à présent head of general business sales & partners pour la zone EMEA North de l'entreprise. Il quitte de ce fait l'organisation Belux et est remplacé depuis le 1er juillet par De Beukelaer.

De Beukelaer est actif depuis 2000 chez SAP et y a occupé diverses fonctions dans la vente. Son rôle le plus récent était sales director general business & ecosystem au sein de l'éditeur de logiciels. Il est titulaire d'un master en gestion industrielle - biosciences appliquées de la KU Leuven.

Dans un communiqué, le nouveau directeur déclare vouloir étendre davantage la position de SAP en tant que lanceur de tendances innovantes.

"Même en cette période pleine de défis et incertaine, les entreprises focalisées sur l'innovation numérique, possèdent une longueur d'avance. Grâce aux solutions de SAP, les entreprises peuvent innover, ce qui leur permet d'améliorer leur position sur le marché. Il est particulièrement passionnant d'accompagner les entreprises tout au long de ce trajet et de les aider à passer ce cap difficile."

