La chaîne de cafés envisage de lancer une carte de fidélité sur la chaîne de blocs.

La chaîne de cafés Starbucks entend sortir ses premiers NFT avant la fin de cette année encore. Voilà ce qu'a déclaré son CEO Howard Schultz lors de la présentation des derniers chiffres trimestriels de l'entreprise. Selon le Chief Marketing Officer Brady Brewer, ce projet devrait introduire auprès des fans de très grands cafés 'de nouveaux concepts tels que la propriété et des modèles d'adhésion basés sur la communauté, comme on le voit dans Web 3'.

Dans la pratique, il semble s'agir de collections de NFT de la marque, vous permettant d'obtenir quelques extras. Une sorte de carte de fidélité en quelque sorte, mais en plus branché. Starbucks reste cependant très vague encore à propos des extras promis. On ignore en outre aussi quelle chaîne de blocs l'entreprise utilisera. Starbucks possède quelque 27 millions de membres dans son actuel programme 'Rewards' (récompenses) pour ses clients réguliers. Donc si la chaîne de blocs a pou but de les convaincre finalement tous, elle a tout intérêt à être évolutive

