L'acteur de niche belge en Data Intelligence LACO a engagé Stany Boes à la fonction de Practice Lead/Innovation.

Chez LACO, Boes sera notamment chargé du suivi des grands trajets de transformation des données chez les clients. De plus, il développera plus avant les partenariats conclus avec Microsoft et SAS et aidera à 'rénover les services de l'entreprise et à les ajuster finement aux besoins du client'.

Stany Boes amène avec lui plus de vingt années d'expérience dans le monde 'data & analytics' et ce, dans diverses fonctions de management chez CSC (à présent DXC), Capgemini & KPMG entre autres. Après avoir été actif surtout dans de grandes organisations internationales, Boes choisit donc cette fois de relever un défi chez un acteur de niche entièrement belge.

Chez LACO, Boes sera notamment chargé du suivi des grands trajets de transformation des données chez les clients. De plus, il développera plus avant les partenariats conclus avec Microsoft et SAS et aidera à 'rénover les services de l'entreprise et à les ajuster finement aux besoins du client'.Stany Boes amène avec lui plus de vingt années d'expérience dans le monde 'data & analytics' et ce, dans diverses fonctions de management chez CSC (à présent DXC), Capgemini & KPMG entre autres. Après avoir été actif surtout dans de grandes organisations internationales, Boes choisit donc cette fois de relever un défi chez un acteur de niche entièrement belge.