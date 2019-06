Suite à une précédente annonce faite en mars, Google fournit à présent plus de détails sur son service de diffusion de jeux Stadia. Lors de son lancement, ce dernier sera directement disponible en Belgique.

Le concept de Stadia, c'est que l'utilisateur n'ait plus besoin de matériel (coûteux) pour jouer à des jeux. En effet, ces derniers tourneront dans le centre de données de Google et seront transférés vers le PC, la tablette, la TV (via Chromecast) ou le smartphone (actuellement uniquement les appareils Pixel 3 et 3a de Google) de l'utilisateur.

Stadia sortira en novembre en deux versions. Stadia Base sera gratuit, offrira une résolution de 1.080 pixels à 60 FPS et la stéréo. Vous pourrez toujours y jouer aux jeux achetés sur Stadia.

Quant à Stadia Pro, il reviendra à 9,99 euros par mois, offrira une résolution jusqu'à 4K à 60 FPS et le son surround 5.1. Vous pourrez y jouer à toute une série de jeux inclus dans le prix de l'abonnement.

Matériel (maison)

Stadia entend être compatible avec quasiment chaque écran. Pour la TV, la connexion se fera via un Chromecast, même si un Chromecast Ultra s'avérera nécessaire pour jouer en 4K.

Chromecast Ultra et Stadia controller © Google

Pour ce qui est du PC, Google promet un support souris et clavier. De même, les contrôleurs PlayStation et Xbox seront supportés. On ne sait cependant pas clairement s'ils fonctionneront de manière fluide via Chromecast ou un smartphone (Android). Les contrôleurs Xbox modernes utilisent par exemple Bluetooth, mais les versions plus anciennes pas.

Google lancera son propre contrôleur Stadia sans fil au prix de 69 dollars (probablement 69 euros environ en Belgique).

Connexion

La partie la plus contraignante d'un service de diffusion de jeux réside dans la connexion. Surtout dans le cas des jeux faisant la part belle à l'action ou des jeux de course, une connexion caractérisée par un temps de réaction rapide (faible latence) est cruciale.

Comme minimum absolu, Google exploitera une vitesse internet de 10 Mbps pour permettre une diffusion en 720p. A partir de 20 Mbps, elle passera à 1.080p (Full HD). Et quiconque souhaitera jouer en 4K, devra disposer de 35 Mbps. Attention, cette valeur ne tient pas encore compte de la latence. Heureusement, Google proposera un test de vitesse pour déterminer quel mode conviendra le mieux à votre connexion.

Le point délicat demeure la consommation. PC Gamer a calculé qu'une petite heure de jeu à la qualité standard (1.080p à 20 Mbps) consomme quelque 9 giga-octets. En 4K (35 Mbps), on en est à 15,75 giga-octets par heure. Cela signifie que par tranche de 65 heures de jeu, on atteint un téraoctet de données. Autrement dit: quiconque ne disposera pas d'un abonnement data illimité, ne pourra utiliser Google Stadia que quelques soirées par mois. Et même celui/celle qui aura souscrit un abonnement illimité et jouera de manière intensive, risque de se heurter aux limites de la politique d'usage raisonnable ('fair use') appliquée par Telenet ou Proximus.

Elargissement du paysage

Soyons clairs: Google n'est pas la première ou la seule entreprise à diffuser des jeux. Ces dernières années, Steam, Playstation, Xbox et Nvidia notamment ont en effet lancé leur propre formule. Souvent, cela revient à jouer aux jeux achetés sur un autre appareil chez soi. The Verge a dressé un aperçu très précis des principaux services de diffusion de jeux.

La Belgique possède du reste aussi un service local, à savoir PixelStellar de l'entreprise belge Cloudalize. Ici, l'utilisateur loue un puissant PC virtuel, sur lequel il peut faire tourner sa collection de jeux existante (via Steam entre autres).

Pack de démarrage

Google commercialise dès à présent un pack de démarrage, le Founder's Edition, qui peut être commandé au prix de 129 euros. Lors du lancement, l'utilisateur bénéficiera alors de trois mois de Stadia Pro, d'un Buddy Pass de trois mois pour un ami, d'un contrôleur Stadia bleu et d'un Chromecast Ulta.

Jeux

Google cite déjà plusieurs jeux qui seront disponibles lors du lancement, mais on peut s'attendre à qu'il y en ait bien d'autres d'ici novembre et dans les mois qui suivront.

Relevons les titres Baldur's Gate 3 (de l'éditeur belge Larian Studios), Destiny 2, Doom Eternal, The Crew 2, Get Packed, Grid, FM, Mortal Kombat 11, Farming Simulator 19, The Elder Scrolls Online, Trials Rising, Wolfenstein Young Blood, Just Dance, Shadow of the Tomb Raider, Dragon Ball Xenoverse 2, Final Fantasy XV, Rage 2, Samurai Showdown, NBA 2K, Borderlands 3, Assassin's Creed Odyssey et Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.