La plate-forme pour développeurs passera ultérieurement cette année entre les mains de la néerlandaise Prosus. Pour le site, ce sera là une possibilité de croître plus rapidement.

Stack Overflow est un site web Q&A pour développeurs. Il existe depuis 2008 et est visité par cent millions de personnes par mois. Il fait aujourd'hui partie des cinquante sites web les plus populaires au monde.

Il va donc bientôt tomber dans l'escarcelle de Prosus, qui investit dans toutes sortes d'activités internet orientées vers la consommation. L'entreprise avait tenté en 2019 de racheter entre autres Just Eat (entre-temps reprise par Takeaway.com). Prosus est une firme néerlandaise cotée en bourse, mais qui appartient en grande partie à l'entreprise sud-africaine Naspers.

'Nous sommes ravis de faire partie de la famille Prosus, qui va nous permettre d'aborder une nouvelle phase de croissance, de nous étendre et d'accélérer l'impact de Stack Overflow au niveau mondial', déclare Prashanth Chandrasekar, CEO de Stack Overflow, dans un communiqué.

Normalement, le rachat sera entériné durant le troisième trimestre de cette année.

Stack Overflow est un site web Q&A pour développeurs. Il existe depuis 2008 et est visité par cent millions de personnes par mois. Il fait aujourd'hui partie des cinquante sites web les plus populaires au monde.Il va donc bientôt tomber dans l'escarcelle de Prosus, qui investit dans toutes sortes d'activités internet orientées vers la consommation. L'entreprise avait tenté en 2019 de racheter entre autres Just Eat (entre-temps reprise par Takeaway.com). Prosus est une firme néerlandaise cotée en bourse, mais qui appartient en grande partie à l'entreprise sud-africaine Naspers.'Nous sommes ravis de faire partie de la famille Prosus, qui va nous permettre d'aborder une nouvelle phase de croissance, de nous étendre et d'accélérer l'impact de Stack Overflow au niveau mondial', déclare Prashanth Chandrasekar, CEO de Stack Overflow, dans un communiqué.Normalement, le rachat sera entériné durant le troisième trimestre de cette année.