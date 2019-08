Les familles scandinaves devront bientôt payer davantage pour leur abonnement Spotify. Le service de streaming augmente en effet de 13 pour cent les prix de ses abonnements familiaux, dans le but de savoir si les gens sont prêts à payer plus pour la musique qu'elle diffuse.

Il s'agit cependant d'un test, ce qui signifie que cette augmentation de prix ne sera peut-être pas permanente ou que des personnes dans d'autres pays devront également payer plus, selon l'agence de presse Bloomberg sur base des dires de ses sources. L'actuel abonnement familial de Spotify en Finlande, en Suède, en Norvège et au Danemark revient à quelque 10 euros par mois. Cinq personnes peuvent l'utiliser en même temps.

Spotify est soumise à une pression exercée par les labels musicaux, qui estiment que les prix pratiqués doivent augmenter. Or ces dernières années, Spotify avait réduit ses prix pour accroître sa part de marché. L'entreprise est le principal service de streaming au monde avec plus de 100 millions d'utilisateurs payants. Rappelons toutefois que Spotify n'engrange encore et toujours pas de bénéfice.