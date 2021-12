Spotify rachète Whooshkaa, une plate-forme qui convertit les émissions radio en podcasts. Sa technologie sera combinée à celle de l'entreprise Megaphone reprise l'année dernière.

Le service de diffusion musicale Spotify est depuis quelque temps déjà occupé à poursuivre la diversification de ses services dans le sens des livres audio par exemple - comme en témoigne le rachat le mois dernier de Findaway -, mais aussi dans le sens des podcasts. Il y a un an, Spotify avait par conséquent racheté Megaphone qui propose une technologie d'insertion entre autres de publicités lucratives dans les podcasts. Depuis lors, Spotify n'a de cesse d'étoffer les possibilités pour les annonceurs.

Le rachat annoncé à présent de Whooska s'inscrit également dans ce contexte. Whooshkaa est une plate-forme technologique australienne capable d'héberger des podcasts. Plus précisément, la plate-forme permet aux stations de radio de convertir très facilement leur contenu audio existant en podcasts à la demande: en d'autres mots du 'broadcast-to-podcast' donc. Il s'agit d'une plate-forme bout-à-bout: de l'hébergement proprement dit et de la distribution jusqu'au business model et à l'analyse et au suivi post-publication.

Spotify annonce dans la foulée aussi que la technologie sera bientôt intégrée à la suite logicielle Megaphone. L'entreprise pense ainsi pouvoir attirer davantage d'éditeurs et d'annonceurs. Voilà comment les podcasts devraient devenir pour Spotify une nouvelle source de rentrées publicitaires.

Le service de diffusion musicale Spotify est depuis quelque temps déjà occupé à poursuivre la diversification de ses services dans le sens des livres audio par exemple - comme en témoigne le rachat le mois dernier de Findaway -, mais aussi dans le sens des podcasts. Il y a un an, Spotify avait par conséquent racheté Megaphone qui propose une technologie d'insertion entre autres de publicités lucratives dans les podcasts. Depuis lors, Spotify n'a de cesse d'étoffer les possibilités pour les annonceurs. Le rachat annoncé à présent de Whooska s'inscrit également dans ce contexte. Whooshkaa est une plate-forme technologique australienne capable d'héberger des podcasts. Plus précisément, la plate-forme permet aux stations de radio de convertir très facilement leur contenu audio existant en podcasts à la demande: en d'autres mots du 'broadcast-to-podcast' donc. Il s'agit d'une plate-forme bout-à-bout: de l'hébergement proprement dit et de la distribution jusqu'au business model et à l'analyse et au suivi post-publication. Spotify annonce dans la foulée aussi que la technologie sera bientôt intégrée à la suite logicielle Megaphone. L'entreprise pense ainsi pouvoir attirer davantage d'éditeurs et d'annonceurs. Voilà comment les podcasts devraient devenir pour Spotify une nouvelle source de rentrées publicitaires.