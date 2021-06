Spotify a absorbé Podz, une jeune pousse qui utilise l'apprentissage machine pour créer des previews de podcasts.

Spotify continue de miser sur son département podcast. Sa toute nouvelle acquisition en la matière s'appelle Podz, une startup qui devrait faciliter la découverte de nouveaux podcasts. La technologie de la petite entreprise réalise automatiquement des clips de prévisualisation de podcasts en analysant l'enregistrement au moyen de l'apprentissage machine et en enfilant ainsi les moments-clés.

Le service de streaming a indiqué que cette technologie sera intégrée à sa plate-forme. Voilà qui devrait rendre la plate-forme de podcasts de Spotify nettement plus rapide que d'autres, où les créateurs de podcasts mêmes sont censés monter leurs previews. Tout cela a surtout comme but de permettre aux utilisateurs de fouiner plus facilement dans les podcasts, parce que cela devrait directement aussi augmenter la quantité de brefs clips de prévisualisation.

