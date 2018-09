'Spotify pour les manuels scolaires' fait l'objet d'un important investissement

Perlego applique le modèle Spotify aux manuels scolaires. Pour 12 livres britanniques par mois, les élèves ont accès à quelques centaines de milliers de manuels scolaires, au lieu de devoir les acheter eux-mêmes ou de les rechercher sur le marché de seconde main.

L'investissement actuel émane surtout du fonds de financement ADV, mais aussi d'investisseurs précédents, dont Simon Franks, Alex Chesterman et Peter Hinssen, qui poursuivent donc l'aventure.

L'entreprise britannique a été créée par Matthew Davis et le Belge Gauthier Van Malderen, et ce n'est pas un hasard de les retrouver là tous les deux. "Lorsque nous avons débuté, nous avons rencontré quelques investisseurs belges, mais nous n'avons pas réussi à récolter assez d'argent, ce qui fait que nous nous sommes alors tournés vers la Grande-Bretagne", explique Van Malderen à Data News.

Avec le montant récolté, Van Malderen souhaite élargir son équipe en Europe et en Grande-Bretagne et ce, même si ce n'est pas tout. "D'ici 18 mois, nous voulons recueillir 12 à 15 millions de livres supplémentaires, ce qui nous permettrait, du moins nous l'espérons, de faire le pas vers les Etats-Unis", déclare encore Van Malderen à Data News. Il entend cependant s'assurer que le produit de Perlego, en ce compris les canaux marketing et les prix, soit finalisé, avant de s'attaquer à ce marché. "Nous nous focalisons à présent sur un marché plus difficile incluant plusieurs pays et langues, mais nous serons ainsi dès le début nettement plus forts, lorsque nous franchirons l'Atlantique."