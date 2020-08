Le service de diffusion musicale Spotify est resté hors ligne durant une heure et demie environ hier mercredi, en raison sans doute d'un certificat périmé. Les problèmes ont été ressentis dans le monde entier, mais le service est entre-temps rétabli.

Durant l'interruption, les utilisateurs pouvaient uniquement reproduire les morceaux qui étaient déjà téléchargés sur leur appareil. Mais souvent, ils s'interrompaient au bout de quelques secondes. Tant les utilisateurs payants que gratuits ont été touchés, même si les podcasts semblaient souvent encore fonctionner.

Sur des sites comme Allestoringen et Downdetector, on découvre que la plupart des plaintes furent reçues vers 14 heures, et que le problème fut résolu une heure et demie plus tard environ.

Spotify ne souhaite pas dévoiler la cause de la perturbation, mais un ingénieur de Cloudflare fait observer sur Twitter que tout semble indiquer que le service a omis de renouveler un certificat TLS.

Spotify possède quelque 280 millions d'utilisateurs mensuels, dont 130 millions d'utilisateurs payants. L'entreprise a vu sa popularité croître nettement durant la pandémie du corona, ce qui lui valut au cours du premier trimestre de cette année six millions d'utilisateurs payants en plus.

