Aujourd'hui, le service de streaming Spotify lance Radar Podcasters. Ce nouveau programme vise à donner un coup de pouce aux créateurs de podcasts qui débutent en leur apportant un soutien pour développer leur audience.

Radar Podcasters débarque dans 15 pays, dont les États-Unis, le Brésil, la France, l'Italie et les Pays-Bas. Notre pays ne fait pas encore partie de l'aventure. Chaque trimestre, les marchés participants mettront à l'honneur 2 à 3 créateurs de talent, qui ont le vent en poupe. Ceux-ci seront sélectionnés parmi les millions de podcasteurs qui utilisent Anchor, la plateforme de création de podcasts de Spotify.

Mentions éditoriales

Les podcasteurs sélectionnés pourront bénéficier de mentions éditoriales de Spotify dans des listes de lecture de podcasts et des hubs communautaires pour se faire connaître "précisément là où l'audience se trouve", comme on peut le lire dans un communiqué de presse de Spotify.

Le programme Radar Podcasters n'est pas la première initiative que prend Spotify pour aider les podcasteurs à se développer. Plus tôt dans l'année, le service de streaming a aussi lancé le Creator Space (où l'on trouve par exemple des conseils pour améliorer ses podcasts), ainsi qu'un canal Discord pour permettre aux podcasteurs de communiquer directement avec d'autres créateurs de contenus.

