Le service de musique Spotify a lancé un nouvel abonnement pour les couples et les cohabitants. L'abonnement Duo Premium permet à deux personnes vivant sous le même toit de partager un compte Spotify Premium pour 12,99 € par mois.

Avec ce nouveau prix, l'abonnement Duo Premium se place exactement entre l'abonnement Spotify individuel (9,99 €) et l'abonnement Famille (14,99 €, avec un maximum de 6 comptes). Tout comme l'abonnement Famille, Duo Premium permet aux utilisateurs d'écouter leur propre musique sans publicité sur différents appareils et de créer leurs playlists séparément.

Duo Mix

La nouvelle formule Premium propose également le Duo Mix. Il s'agit d'une playlist spéciale, régulièrement mise à jour par Spotify, reprenant les "musiques préférées" des deux membres de l'abonnement. En outre, les couples et les cohabitants peuvent partager leurs morceaux en créant une playlist collaborative.

Pour bénéficier de l'abonnement Duo Premium, les deux utilisateurs doivent résider à la même adresse, ce qui est contrôlé par Spotify lors de l'activation de l'abonnement.

