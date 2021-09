Etes-vous 'synchrone' avec votre meilleur(e) ami(e)? La nouvelle fonction Blend de Spotify vous permettra désormais de tester votre compatibilité musicale.

Blend existait depuis quelque temps dans une version d'essai, mais elle est cette semaine officiellement déployée vers tous les utilisateurs dans le monde. Il s'agit d'une playlist partagée de manière personnalisée, qui mixe vos chansons favorites avec celles d'un ami ou d'une amie.

Taste Match Score

Cela se traduit non seulement par une agréable mini-liste de plages musicales, mais deux utilisateurs de Blend reçoivent aussi un Taste Match Score leur montrant combien leurs préférences d'écoute sont comparables, voire uniques par rapport à celles d'autres amis. De plus, Spotify affiche la plage spécifique qui vous réunit.

Pour créer un Blend, procédez comme suit:

- Tapez sur Créez un Blend dans le hub Made for You de votre smartphone.

- Cliquez sur Invitation à sélectionner un(e) ami(e) qui pourra se connecter via une messagerie telle WhatsApp à votre Blend.

- Dès que l'autre personne aura accepté votre invitation, Spotify générera un 'cover art' adapté et une playlist pour vous deux, reprenant des chansons combinant vos préférences d'écoute et vos goûts.

