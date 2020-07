Spotify vient d'introduire une nouvelle fonction: les podcasts vidéo. Le diffuseur de musique lancera dans un premier temps un nombre limité de productions en vue d'expérimenter la fonction.

Spotify démarrera avec un certain nombre de podcasts (en anglais) diffusant soit de l'audio, soit de la vidéo. Les podcasts vidéo seront disponibles pour tous les utilisateurs et ce, tant gratuitement qu'avec un abonnement payant. L'objectif est d'étendre ultérieurement la fonction à davantage d'auteurs. L'offre de visionnement et d'écoute provisoire se résume à Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, The Morning Toast, H3 Podcast, Higher Learning with Van Lathan and Tachel Lindsay et The Rooster Teeth Podcast.

Les podcasts existent depuis un certain temps déjà, mais ils sont devenus particulièrement tendance ces derniers mois. Il est donc clair que Spotify entend s'approprier une part de ce gâteau. Précédemment déjà, l'entreprise avait conclu un contrat d'exclusivité avec Joe Rogan, l'un des podcasters les plus populaires au monde.

