SpinLaunch lance une sonde de la NASA (quasiment) dans l'espace

Michel van der Ven

L'opiniâtre firme de lancement de satellites SpinLaunch entend rendre l'espace plus vert et, surtout, financièrement plus abordable que ses concurrents. Alors que des entreprises telles SpaceX font atteindre progressivement la vitesse voulue à leur chargement avec une fusée très énergivore, SpinLaunch entend lancer des satellites dans l'espace avec une centrifugeuse de cinquante mètres de hauteur. Le dixième vol d'essai qui s'est déroulé sans anicroche, avec notamment une sonde de la NASA à bord, semble être une bonne nouvelle en la matière.

SpinLaunch a effectué pour la première fois un vol d'essai avec une sonde de la NASA à bord. © SpinLaunch