Spectricity, qui développe des mini-capteurs pour smartphones et autres appareils, a recueilli 14 millions d'euros de financement auprès de différents investisseurs tant nationaux qu'étrangers. L'entreprise malinoise est une émanation du centre technologique louvaniste imec.

Spectricity crée ce qu'on appelle des solutions de détection hyper-spectrales pour une utilisation à grande échelle dans les smartphones et autres appareils connectés. Grâce à la détection hyper-spectrale, les appareils peuvent davantage distinguer ce que l'oeil humain ne peut voir, selon l'entreprise.

Large éventail d'applications

'Le capteur détermine votre pouls, mesure la quantité d'oxygène dans votre sang et contrôle l'hydratation de votre peau. Les capteurs hyper-spectraux peuvent aussi servir pour harmoniser des produits cosmétiques avec la couleur de la peau ou pour déterminer la fraîcheur des aliments.' Il existe donc un large éventail d'applications.

Avec ces nouveaux investissements, Spectricity en arrive à 20 millions d'euros de financement. 'Un jalon important', déclare le CEO Vincent Mouret. 'Cette nouvelle phase de financement nous permettra d'accélérer sensiblement notre production de masse, d'engager du talent et d'étendre encore nos partenariats.'

Spectricity crée ce qu'on appelle des solutions de détection hyper-spectrales pour une utilisation à grande échelle dans les smartphones et autres appareils connectés. Grâce à la détection hyper-spectrale, les appareils peuvent davantage distinguer ce que l'oeil humain ne peut voir, selon l'entreprise.'Le capteur détermine votre pouls, mesure la quantité d'oxygène dans votre sang et contrôle l'hydratation de votre peau. Les capteurs hyper-spectraux peuvent aussi servir pour harmoniser des produits cosmétiques avec la couleur de la peau ou pour déterminer la fraîcheur des aliments.' Il existe donc un large éventail d'applications.Avec ces nouveaux investissements, Spectricity en arrive à 20 millions d'euros de financement. 'Un jalon important', déclare le CEO Vincent Mouret. 'Cette nouvelle phase de financement nous permettra d'accélérer sensiblement notre production de masse, d'engager du talent et d'étendre encore nos partenariats.'