La firme aéronautique américaine SpaceX se prépare à lancer aujourd'hui même du Cap Canaveral en Floride, avec sa fusée porteuse Falcon, soixante de ses satellites pour mettre en place un réseau internet à haut débit.

Sur la base de lancement 40 de Cap Canaveral, une fusée porteuse Falcon-9 est prête à s'envoler à 15H49' de notre heure. Son chargement se compose de soixante satellites pour Starlink. Il s'agit là d'une constellation que SpaceX est en train de déployer pour les besoins d'un internet à haut débit mondial pour lequel 180 satellites avaient précédemment déjà été lancés en trois étapes.

Le déchargement des 60 satellites se fera dans une orbite circulaire à quelque 290 km d'altitude et durera une heure environ. SpaceX entend récupérer le premier étage de sa fusée, ainsi que son nez. L'étage en question devrait atterrir sur la plate-forme à drones Of Course I Still Love You, et les deux moitiés du nez devraient, elles, être récupérées dans les filets de deux autres bateaux, Ms. Tree et Ms Chief. Le premier étage a du reste déjà été utilisé deux fois dans le passé. Ce genre de réutilisation réduit les coûts de lancement.

