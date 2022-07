La firme aéronautique américaine Starlink a dans la nuit de dimanche à lundi lancé avec succès un nouvel ensemble de satellites Starlink, comme l'a annoncé space.com.

C'est de la base californienne de Vandenberg qu'a décollé à 3H39' (belge) une fusée porteuse Falcon-9 de SpaceX. Quelque 8,5 minutes plus tard, le premier étage revenait sur Terre, plus exactement sur la barge de récupération Of Course I Still Love You flottant dans l'Océan Pacifique. Cet étage était utilisé pour la sixième fois.

Internet à haut débit

Comme prévu, 63 minutes après le décollage, 46 satellites Starlink destinés à garantir un internet à haut débit, ont été mis en orbite basse. SpaceX a à présent déjà lancé plus de 2.750 de ces satellites sur un total de 12.000 autorisés.

L'entreprise en était à son 29ème lancement de l'année, dont dix-sept pour Starlink.

C'est de la base californienne de Vandenberg qu'a décollé à 3H39' (belge) une fusée porteuse Falcon-9 de SpaceX. Quelque 8,5 minutes plus tard, le premier étage revenait sur Terre, plus exactement sur la barge de récupération Of Course I Still Love You flottant dans l'Océan Pacifique. Cet étage était utilisé pour la sixième fois.Comme prévu, 63 minutes après le décollage, 46 satellites Starlink destinés à garantir un internet à haut débit, ont été mis en orbite basse. SpaceX a à présent déjà lancé plus de 2.750 de ces satellites sur un total de 12.000 autorisés.L'entreprise en était à son 29ème lancement de l'année, dont dix-sept pour Starlink.