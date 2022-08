SpaceX, la firme aéronautique d'Elon Musk, va, conjointement avec T-Mobile, utiliser les satellites de Starlink pour mettre en oeuvre une couverture mobile en des endroits qui sont aujourd'hui quasiment dépourvus de pylônes d'antennes.

Ce projet est encore très récent. Actuellement, Starlink propose déjà l'internet à domicile par satellites, mais la prochaine génération disposerait d'antennes plus longues capables de desservir aussi les smartphones individuels. Un premier test sur du trafic SMS aura lieu l'année prochaine. Et ultérieurement, il sera étendu à la voix et aux données.

Pour ce projet, SpaceX et T-Mobile vont collaborer. Les satellites exploiteront la bande moyenne ou bande C aux Etats-Unis, qui se situe aux alentours 2,5 GHz. Celle-ci est généralement considérée comme parfaite pour la 5G.

Meilleure couverture, même appareil

Le projet de T-Mobile n'est pas de proposer désormais surtout l'internet mobile via l'espace. Il s'agit avant tout de garantir une meilleure couverture dans les régions reculées. Aux Etats-Unis, les grandes villes sont en général bien connectées, mais dans les zones rurales, il en va souvent tout autrement.

Lors de l'annonce du projet, Musk a insisté sur le fait que les signaux de la nouvelle génération de satellites seront compatibles avec la plupart des smartphones du moment. Les utilisateurs ne devraient donc quasiment pas observer de différence.

