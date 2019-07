Le vaisseau spatial cargo commercial Dragon de SpaceX a été lancé avec succès hier jeudi de la base de Cap Canaveral. La capsule emmènera plus de 2.200 kilos de ravitaillement vers la station spatiale internationale ISS.

Le vaisseau spatial aurait dû décoller mercredi déjà, mais son lancement a été reporté en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Il s'agit là du troisième vol de la capsule, qui apportera donc plus de 2.200 kilos de ravitaillement à la station spatiale internationale ISS, en support de l'équipage d'Expedition 60, selon la NASA. La capsule emmène entre autres des aliments pour les astronautes et du matériel pour plus de 250 expériences scientifiques effectuées à bord de l'ISS.