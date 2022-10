L'entreprise aérospatiale SpaceX d'Elon Musk a demandé au Pentagone de prendre en charge les millions de dollars pour l'usage du réseau internet Starlink par l'armée et le gouvernement ukrainiens, affirme CNN.

Le réseau est crucial pour que le pays puisse rester connecté en cas d'attaque russe sur son réseau internet, tant mobile que fixe. Jusqu'à présent, SpaceX aurait livré quelque 20.000 récepteurs Starlink à l'Ukraine. Environ 85% de ces terminaux ont été payés - ou partiellement payés - par des pays comme les États-Unis et la Pologne ou d'autres entités. Ces parties ont également payé environ 30% de la connectivité Internet. Mais selon Elon Musk, qui s'en est épanché sur Twitter, l'opération aura tout de même coûté 100 millions de dollars à son entreprise d'ici la fin de l'année.

D'après les documents que CNN a consultés, SpaceX explique au Pentagone qu'elle ne pourra plus financer les services en Ukraine comme elle le faisait jusqu'aujourd'hui. Elle demande également dans le courrier que le Pentagone reprenne la main sur le financement. "Nous ne sommes plus en position d'offrir plus de terminaux à l'Ukraine, ou de financer l'usage des terminaux existants pour une durée indéterminée", affirme le directeur des ventes. Cette missive aurait été envoyée en septembre. Cette marche arrière coïncide avec les sorties controversées d'Elon Musk sur le réseau qu'il affirme vouloir acheter: Twitter.

La semaine dernière, le milliardaire y a proposé un "plan de paix" entre Kiev et Moscou basé sur de nouveaux référendums, l'abandon de la Crimée à la Russie et d'un statut neutre pour l'Ukraine. Elle coïncide également avec plusieurs pannes signalées sur le réseau Starlink, ayant mis à mal la contre-offensive ukrainienne, selon un rapport.

