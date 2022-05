La firme aéronautique américaine SpaceX a en 2018 versé un quart de million de dollars (236.000 euros) à une stewardess qui accusait le propriétaire et multimilliardaire Elon Musk de comportement dépassant les bornes.

Durant un vol, Musk aurait commis des attouchements et aurait exhibé son sexe, révèle le site d'actualité Insider (l'ex-Business Insider) sur base de documents et de conversations avec des personnes indirectement impliquées. Il aurait aussi promis un cheval à cette femme en échange d'un massage érotique.

L'incident eut lieu en 2016 à bord de l'un des avions d'affaires de SpaceX. La femme en question travaillait à l'époque en tant que stewardess pour l'entreprise. Selon les sources d'Insider, elle ignora l'attitude de son directeur.

Deux années plus tard, elle eut cependant le sentiment que l'incident avait réduit ses opportunités de carrière chez SpaceX, et elle décida d'introduire une plainte officielle à l'encontre de Musk. SpaceX proposa alors de racheter son contrat de travail pour 250.000 dollars à condition qu'elle ne révèle publiquement aucune information sur ce qui s'était passé à l'époque. Insider indique, à l'insu de la femme, avoir été approché par l'une de ses amies qui a également partagé lesdits documents.

Durant un vol, Musk aurait commis des attouchements et aurait exhibé son sexe, révèle le site d'actualité Insider (l'ex-Business Insider) sur base de documents et de conversations avec des personnes indirectement impliquées. Il aurait aussi promis un cheval à cette femme en échange d'un massage érotique.L'incident eut lieu en 2016 à bord de l'un des avions d'affaires de SpaceX. La femme en question travaillait à l'époque en tant que stewardess pour l'entreprise. Selon les sources d'Insider, elle ignora l'attitude de son directeur.Deux années plus tard, elle eut cependant le sentiment que l'incident avait réduit ses opportunités de carrière chez SpaceX, et elle décida d'introduire une plainte officielle à l'encontre de Musk. SpaceX proposa alors de racheter son contrat de travail pour 250.000 dollars à condition qu'elle ne révèle publiquement aucune information sur ce qui s'était passé à l'époque. Insider indique, à l'insu de la femme, avoir été approché par l'une de ses amies qui a également partagé lesdits documents.